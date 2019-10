Kultur

Museen vermissen junges Publikum

Burgenlands Museen, Sammlungen und Themenwege haben am Nationalfeiertag zum „Tag der offenen Tür“ geladen. 41 Häuser beteiligten sich an der Initiative des Kulturreferats des Landes und waren bei freiem Eintritt geöffnet. Der Ansturm hielt sich, auch aufgrund des schönen Wetters, in Grenzen – die Betreiber kämpfen vor allem um junge Besucher.