„Es ist Zeit für mehr Bewegung und Sport“, erklärte Illedits sein Anliegen, alle Generationen auf die zahlreichen burgenländischen Aktivitätsangebote hinzuweisen. „Bewegung spielt sich, wie unsere gesamte Lebenswelt, in den Gemeinden ab. Das Burgenland ist reich an Aktiv-Veranstaltungen und Bewegungsmöglichkeiten, auf diese möchten wir hinweisen“, so der Landesrat.

Denn: Nicht alle Menschen betreiben Sport auf hohem Niveau, aber bewegen sollten sich alle. Regelmäßig bewegen sich derzeit nur 40 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher. „Im Hinblick auf die Gesundheit, den positiven Einfluss auf das Gedächtnis und die bereits frühkindliche Entwicklung, müssen wir diesen Prozentsatz enorm steigern“, so Illedits.

Startschuss am Nationalfeiertag

Der Startschuss hierzu fällt am Nationalfeiertag, dem österreichischen Wandertag schlechthin, am Mattersburger Kogelberg. „Heuer gehen wir auf dem Kogelberg einen Teil des Weges gemeinsam. Denn geteilte Freude ist bekanntlich doppelte Freude – Freude an der Bewegung“, so Illedits. Wie in den vergangenen Jahren organisieren die Gemeinden rund um den Kogelberg am Nationalfeiertag gemeinsame Wanderungen.