Die Veranstaltung am Donnerstag begann mit einem Vortrag unter dem Titel: „Wie manage ich mein Talent?“ Genetik-Professor und Bestseller-Autor Markus Hengstschläger gab in seinem Referat Einblicke in die Lehrmethoden der Zukunft. Wichtigste Botschaft: Jedes Kind und jeder Mensch hat Talente und die sollen in Zukunft individuell gefördert werden. „Es geht uns jetzt darum, oder es muss uns darum gehen, dass unabhängig vom Einkommen der Eltern, vom akademischen Grad der Eltern, jeder junge Mensch in Österreich die Chance hat, dass wir diese Talente auch fördern können“, so Hengstschläger.

ORF

Nach dem Vortrag teilten sich die rund 200 Teilnehmer in Gruppen und besuchten Workshops zu unterschiedlichen Themen. Das Angebot ging über Physik, Mathematik, Coding und Robotik, Biologie und Chemie – die ganze Palette der Naturwissenschaften wurde angeboten, betonte die Rektorin der pädagogischen Hochschule Burgenland, Sabine Weisz.

Je nach Thema des Workshops wurden verschiedene Experimente und Versuche erarbeitet und von den Teilnehmern ausprobiert. In den Schulen sollen die neuen Erkenntnisse dann auch im Unterricht eingesetzt werden.