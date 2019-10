Dem 27-jährigen Burgenländer, der in den nächsten Tagen aus dem Spital entlassen wird, gehe es mittlerweile wieder gut, heißt es in einer Aussendung, in der er selbst betont: „Gestern habe ich vor dem Fernseher mit meiner Mannschaft mitgefiebert und ihr die Daumen gehalten. Heute gilt meine Konzentration aber schon wieder den Umständen, warum es zu diesem Zusammenbruch gekommen ist. Dafür braucht es jetzt sicher ein wenig Geduld und Zeit.“ Die Untersuchungen können mehrere Wochen in Anspruch nehmen. In einer Videobotschaft betont Farkas, dass es ihm bereits wieder gut gehe:

„Wir sind froh, dass es Patrick mittlerweile wieder gut geht. Von uns bekommt er jetzt natürlich jede Unterstützung und die Zeit für die notwendigen Untersuchungen“, so Christoph Freund, Sportdirektor des FC Red Bull Salzburg.