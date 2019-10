Die ÖVP hat 108 Anträge, fünf Aktuelle Stunden, neun Rechnungshofprüfungen beantragt und man habe „einige Millionengräber“ – wie den KRAGES-Fall – aufgedeckt, hieß es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt. Man habe die Kernaufgaben der Opposition übernommen und die Regierung kontrolliert, aber auch immer eine Alternative auf den Tisch gelegt, sagte ÖVP-Chef Thomas Steiner.

ÖVP will wieder in Regierung

Ganz nach dem Motto: „Kontrolle ist gut – gestalten ist besser“, will Steiner mit der ÖVP nach der Landtagswahl in eine Regierung: „Weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass bürgerliche Werte und bürgerliche Politik einen Platz in der Landespolitik haben muss.“

Rot-Blau kam bei der Bilanz der ÖVP nicht gut weg. „Es fehlt der rot-blauen Landesregierung an Respekt vor dem Landtag“, sagte Klubobmann Christian Sagartz. Vorschläge der Oppositionsparteien würden oft belächelt. Bis zur Landtagswahl, am 26. Jänner will die ÖVP noch einige Vorschläge einbringen – unter anderem ein flächendeckendes öffentliches Verkehrskonzept mit dem „Burgenland-Bus“.