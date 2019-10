Nach einem sorgfältigen, mehrstufigen Auswahlprozess aus 34 Bewerbern inklusive Kandidaten-Hearings steht nun die Entscheidung des Wein Burgenland Vorstandes fest: Georg Schweitzer ist designierter Geschäftsführer und wird ab 2020 die Nachfolge bei der Wein Burgenland antreten.

Noch-Geschäftsführer Christian Zechmeister führte die Wein Burgenland seit 2007 und verfolgte eine konsequente Herkunfts- und Qualitätsstrategie. „Der burgenländische Wein ist sowohl im Inland als auch im Ausland überaus gefragt und verfügt über ein immens hochwertiges Image. Dies ist auch auf die tolle Arbeit von Christian Zechmeister zurückzuführen“, erklärte Wein Burgenland Obmann Matthias Siess.

Wein Burgenland

Schweitzer will Strategie weiterführen

„Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen und die große Herausforderung, die auf mich zukommt. Ich werde die konsequente Herkunfts- und Qualitätsstrategie die Christian Zechmeister verfolgt hat weiterführen und ausbauen“, so der designierte Geschäftsführer Georg Schweitzer.

Der Burgenländer Georg Schweitzer (geb. 1967) ist Absolvent der Technischen Universität in Wien. Nach Jahren in führenden Positionen bei international tätigen Firmen wie Kapsch oder Nokia führte ihn die Liebe zum Wein an die Weinakademie, wo er 2001 die Ausbildung zum Weinakademiker erfolgreich abschloss. Seit diesem Zeitpunkt ist Georg Schweitzer auch Lektor an der Weinakademie Österreich. 2008 machte er sich mit einer eigenen Weinmarketingfirma selbständig, seit 2018 ist er der Export-Manager eines führenden heimischen Weingutes.

Erste Reaktionen

„Georg Schweitzer ist ein absoluter Fachmann, der zudem auch noch einen großen Erfahrungsreichtum mitbringt. Der Beschluss Georg Schweitzer als neuen Geschäftsführer zu bestellen wurde einstimmig gefasst – er war unter vielen guten Bewerbern jener der qualitativ heraus stach“, so Laut Andreas Liegenfeld, Obmann des Regionalen Weinkomitees Burgenland.

„Ich bin positiv überrascht von der großen Anzahl an Bewerbern für die Position des Geschäftsführers der Wein Burgenland. Dies zeigt auch, welch hohen Stellenwert die heimische Dachweinmarketing Organisation mittlerweile hat“, sagte Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ).