Chronik

37-Jähriger bei Forstarbeiten von Ast getroffen

Ein 37-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag bei Holzschlägerungsarbeiten in Sankt Martin an der Raab (Bezirk Jennersdorf) von einem Ast getroffen und schwer verletzt worden. Der Ast war aus rund zwölf Metern Höhe auf den Arbeiter gefallen und hatte ihn im Bereich des Beckens getroffen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag.