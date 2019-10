Zu einem Stellenabbau werde es durch den Teilverkauf nicht kommen, allenfalls würden Mitarbeiter vom Käufer übernommen. Im Gegenteil, man habe heuer durch die Einführung einer Nachtschicht in Neufeld sogar elf Arbeitsplätze geschaffen. Derzeit seien in Neufeld rund 140 Leute beschäftigt, insgesamt habe die Sanochemia rund 160 Mitarbeiter.

Die Veterinärsparte wird vom belgischen Familienunternehmen Inovet übernommen. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart. Bisher habe der Tierbereich, der nie so recht in die Gänge gekommen sei, einen Anteil von zwölf bis 15 Prozent am Gesamtumsatz gehabt. Der Käufer erwerbe die Arzneimittel-Dossiers und werde dadurch in der Lage sein, die Produkte selbst herzustellen, hieß es von Sanochemia. Das größte Produkt werde die Sanochemia weiterhin in Lohnfertigung in Neufeld für den Käufer herstellen.

Vorstand wird reduziert

Umgebaut wird nicht nur das Produktportfolio der Sanochemia, sondern auch der Vorstand, der von vier auf drei Mitglieder reduziert wird. Wie bereits am Dienstag angekündigt wurde, soll der bisherige Finanzchef Stefan Welzig aus dem Vorstand ausscheiden und sich ab Jänner ausschließlich auf den Ausbau der Herstellung von Arzneimittelwirkstoffen am burgenländischen Produktionsstandort in Neufeld konzentrieren.

Der Deutsche Timo Bender hatte bei Sanochemia am 1. Februar 2019 als Vorstand das Ruder übernommen. Sein Unternehmen b.e. imaging ist der größte Einzelkunde von Sanochemia und nach einer Kapitalerhöhung um fünf Millionen Euro mit einem Anteil von knapp 33 Prozent auch größter Eigentümer.