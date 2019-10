Durchgeführt und wissenschaftlich begleitet wurde die Elternbefragung von der Pädagogischen Hochschule Burgenland. Neun von zehn Eltern geben dabei an, dass sie mit der Schule ihres Kindes sehr, beziehungsweise eher zufrieden sind. Knapp 100 Themen wurden abgefragt, die mit „stimme voll zu“ bis „stimme gar nicht zu“ zu bewerten waren.

„Über 90 Prozent der Eltern sind mit der Schule ihres Kindes zufrieden. Wenn wir das mit den Ergebnissen von 2015 vergleichen – sowohl in der NMS, als auch in der AHS – konnte dieser Wert nochmal gesteigert werden“, sagte der Autor der Studie Herbert Gabriel von der Pädagogischen Hochschule Burgenland.

Zitz: „Gesamtmeinung zum Schulwesen“

Neben der Zufriedenheit mit der Schule, wurden auch Fragen zur Ausstattung in den Klassen gestellt, der Erreichbarkeit in die Schule, der Förderung oder Beurteilung im Unterricht. Für Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz war es wichtig von den Eltern ein aktuelles Stimmungsbild zu bekommen, Trends zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu setzen.

„Wir wollen eine Gesamtmeinung der burgenländischen Eltern und der Schülerinnen und Schüler zum Schulwesen, um auch sehen zu können, ob das was eingebracht wird, auch eine Mehrheit dahinter hat. Denn manchmal werden durch subjektive Einzelmeinungen Dinge gesteuert – und gehen in die komplett falsche Richtung. Wir wollen wissen, wie die allgemeine Zufriedenheit ist, in welche Richtung wir steuern sollen und wo wir uns verbessern sollen“, so Zitz.

Jedes vierte Kind hat Nachhilfe

Eltern aller Schülerinnen und Schüler der AHS und NMS von der fünften bis zur achten Schulstufe haben im Vorjahr einen Fragebogen mit nach Hause bekommen. Davon hat die Bildungsdirektion knapp 6.700 ausgefüllt zurückbekommen, das sind etwa 62 Prozent. Die burgenlandweite Befragung sorgte auch für einige Überraschungen. So seien aus Sicht der Eltern bis zu 40 Prozent der Kinder mit dem Unterrichtsstoff überfordert. Und jedes vierte Kind muss Nachhilfe in Anspruch nehmen.

Weitere Umfrage läuft derzeit

Darüberhinaus besitzt jedes Kind in der achten Schulstufe bereits ein Smartphone – 95 Prozent sind es in der ersten Klasse AHS und NMS. „Wir wollen, glaube ich, nicht dahin, dass wir Handies generell verbieten wollen, oder den Schülern abnehmen wollen. Das wird so nicht funktionieren, denn das würden wir als Erwachsene auch nicht wollen“, sagte dazu Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ).

Die Bildungsdirektion wartet derzeit auch auf Ergebnisse einer weiteren Umfrage. Im Sommer wurden nämlich alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 2 – also ab der 9. Schulstufe – online über ihre Zufriedenheit befragt – die Antworten sollen in den kommenden Monaten auf dem Tisch liegen.