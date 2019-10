Laut Informationen der Gemeinde Fertörákos wird die Straße Richtung Grenze am 5. November wieder für den Verkehr geöffnet. Allerdings nur von 17.00 Uhr am Abend bis 8.00 Uhr am Morgen. Tagsüber werde weiter gearbeitet, heißt es. Die Regelung gilt nur von Montag bis Samstag. Am Sonntag ist die Straße durchgehend offen.

Endgültige Öffnung Ende November

Die neue Regelung gilt bis zum 23. November, danach dürfte die Straße wieder komplett geöffnet werden. Die Straße, die vor allem von vielen ungarischen Pendlerinnen und Pendlern benutzt wird, wurde auf der ungarischen Seite saniert und verbreitet.