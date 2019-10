Die BEWAG wollte in den Jahren ab 2004 in Ungarn einen Windpark errichten. Als Projektentwickler beauftragte der Stromversorger die Agentur Hochegger. Im Zusammenhang mit dem benötigten Netzanschluss und der Einspeislizenz sollen Schmiergelder von rund 1,3 Millionen Euro geflossen sein, sagte der Staatsanwalt. Wer profitiert hat, konnte nicht nachvollzogen werden. Die Angeklagten bestritten Schmiergeldzahlungen stets vehement. Das Geld sei in der Agentur Hochegger versickert, so die Anwälte der Ex-BEWAG-Manager.

Am Mittwoch wurden alle drei Angeklagten freigesprochen. Die Ereignisse liegen weit in der Vergangenheit, vieles sei nicht mehr nachvollziehbar, sagte Richterin Daniela Berger in der Urteilsbegründung. Hans Lukits sagte in einer ersten Reaktion, für ihn gehe ein langer Alptraum zu Ende. „Es ist ein Alptraum, der in Wahrheit gut zehn Jahre gedauert hat, damit zu Ende. Es ist natürlich eine große Erleichterung für mein zukünftiges Leben, welches durch dieses Verfahren extrem nachteilig beeinträchtigt wurde. Auf der anderen Seite macht es mich natürlich nachdenklich, dass es möglich ist, dass man faktisch unschuldig über so einen langen Zeitraum im österreichischen Rechtssystem verfolgt werden kann“, so Lukits.

Langes Verfahren findet ein Ende

Neben der langen Verfahrensdauer war auch der Verlauf des Prozesses bemerkenswert. In erster Instanz waren 2017 zunächst vier Schuld- und fünf Freisprüche verhängt worden. In weiterer Folge kippte der Oberste Gerichtshof die Schuldsprüche wegen Untreue. Teile des Verfahrens betreffend den Vorwurf der Bestechung wurden vom OGH an das Landesgericht Eisenstadt zurückverwiesen. Am Mittwoch wurden die verbliebenen drei Angeklagten auch von diesem Vorwurf freigesprochen. Der Staatsanwalt gab keine Erklärung ab. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.