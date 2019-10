Politik

Neues Frauennetzwerk im Burgenland

Im Burgenland gibt es jetzt das neue Frauennetzwerk „Frauen stärken Frauen“: Bei der ersten Veranstaltung am Montag im ORF Landesstudio in Eisenstadt diskutierten Frauen in Führungspositionen über die Herausforderungen in der Berufswelt.