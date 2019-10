Die Weichenstellungen für die Landtagswahl am 26. Jänner wurden im Zuge einer Klausur in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) beschlossen und am Montag präsentiert. Knapp 30 Personen haben an der Klausur teilgenommen. Darunter seien auch viele interessant Persönlichkeiten, die beim Bündnis Liste Burgenland mitarbeiten wollen, sagte Manfred Kölly.

Listenreihung wird später präsentiert

Man sei ein Verein und keine Partei, betonte Kölly. Die Reihung auf den Listen sei zweitrangig und werde zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Fest steht jedenfalls, dass Kölly selbst Spitzenkandidat ist. Das Wahlziel sei vollkommen klar, sagte Kölly. Man wolle die zwei bestehenden LBL-Mandate, die man bei der letzten Wahl erreicht hat, halten und noch eines dazugewinnen.

„Wir sind der Meinung, dass das möglich ist. Es ist nicht leicht, da braucht man gar nicht darüber diskutieren, aber man sehe wie gewisse Parteien derzeit dahin taumeln und da werden wir unsere Stimmen von der Bevölkerung und auch von den Nichtwählern abholen, die nun überzeugt sind, dass man in diesem Land etwas tun muss“, so Kölly.

S31-Ausbau und Tempo 130 als Wahlkampfthemen

Die Themen, mit denen das Bündnis im Wahlkampf punkten möchte, sind zum Teil bereits bekannt: unter anderem geht es dem Bündnis um den Ausbau der S31-Burgenland-Schnellstraße bis Oberpullendorf und Tempo 130. Den Mindestlohn von 1.700 Euro netto lehne man ab, so Wahlkampfmanager Herbert Schütz. „Für mich als Unternehmer ist das eine absolute Gefährdung des Wirtschaftsstandortes Burgenland“, sagte Schütz.

Bei der Pressekonferenz am Montagnachmittag kündigte Manfred Kölly auch Überraschungskandidaten an, die für das Bündnis Liste Burgenland in den Wahlkampf gehen werden. Konkrete Namen wollte der langjährige Deutschkreutzer Bürgermeister aber noch keine nennen.