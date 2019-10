Am Wochenende hatte die burgenländische Landespartei harte Konsequenzen wegen einer möglichen parteiinternen Intrige gegen Lercher gefordert – mehr dazu in SPÖ Burgenland stellt sich hinter Lercher. Die SPÖ Burgenland will sich jetzt aber wieder burgenländischen Themen widmen.

„Schmutzwäsche wird zu Hause gewaschen“

Man konzentriere sich nun eisern auf das Land, sagte Landesgeschäftsführer Christian Dax. Man habe hier genug Aufgaben zu erledigen. „Ich kann von meiner Stelle einen Rat an alle weitergeben, den ich von meiner Mutter bekommen habe: Schmutzwäsche wird zu Hause gewaschen. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen“, sagte Dax.

ORF

Am Montag kündigte Dax an, dass es am 16. November einen Landesparteitag in Raiding (Bezirk Oberpullendorf) geben werde. Dort werden die Kandidatenlisten und das Wahlprogramm für die Landtagswahl im Jänner präsentiert. Geht es nach der SPÖ Burgenland, soll auch der Landtagswahlkampf offiziell eher weichgespült und nicht schmutzig werden, so die Ansage in Richtung ÖVP. Der Intensivwahlkampf der SPÖ werde erst in wenige Wochen vor der Wahl am 26. Jänner beginnen, sagte Dax.

Appell an andere Partei für fairen Wahlkampf

Bis dahin sei die Partei voll im Einsatz für die Burgenländerinnen und Burgenländer, so Dax. Der Mindestlohn, ein großer Meilenstein, sei noch ausständig, aber der werde in der Landtagssitzung dann folgen. „Wir werden jetzt sicher nicht in einen schmutzigen und langen Wahlkampf einsteigen und das ist auch unser Appell an die anderen Parteien und vor allem an die ÖVP Burgenland. Wir sollten alle gemeinsam einen fairen Wahlkampf gestalten und wir freuen uns schon auf eine sportliche Auseinandersetzung“, sagte Dax.

Die SPÖ werde darauf achten, viele junge Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zu nominieren und eine hohe Frauenquote einzuhalten, so der Landesgeschäftsführer. Bis zum Landesparteitag werde auch Spitzenkandidat Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wieder fit sein. Er erholt sich derzeit von einer Stimmbandoperation – mehr dazu in Doskozil „am Weg der Besserung“.