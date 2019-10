Mitte September 2018 habe die rot-blaue Landesregierung angekündigt, dass eine Arbeitsgruppe einen Masterplan Gesundheit ausarbeiten und innerhalb eines Jahres vorlegen würde, sagte ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner. Der Anlass sei gewesen, dass bis 2021 mehr als 220 Millionen Euro im Gesundheitssystem fehlen würden.

„Von Masterplan keine Spur“

Von einem Masterplan gebe es momentan aber keine Spur, so Steiner. Das zeige schon, dass offenbar kein Plan gemacht wurde und, dass man draufgekommen ist, dass das nicht so einfach ist und, dass man das ganze Thema möglicherweise über den 26. Jänner hinausschieben wolle, so Steiner. Man wolle wohl vor der Landtagswahl mit möglicherweise mit unangenehmen Themen nicht an die Burgenländerinnen und Burgenländer herantreten, sagte Steiner. Schließung von Abteilungen seien in den fünf Spitälern nicht auszuschließen.

Der ÖVP-Nationalratsabgeordnete Christoph Zarits kritisierte, dass das Land seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt nicht erfülle. Das sei inakzeptabel und würde in der Bevölkerung für viel Unmut so sorgen, so Zarits. Natürlich seien viele Menschen im Bezirk besorgt und verunsichert – und natürlich auch ein bisschen angefressen, sagte Zarits. Die Leute würden sich eine Lösung erwarten.

„Unzulässige Rechnungen erstellt“

Wie berichtet hält das Land eine Zahlung von 43 Millionen Euro zurück und verweist auf Fehler bei der Medikamentenabrechnung – mehr dazu in KH Eisenstadt droht Land mit Klage. Das Land habe dazu eine nicht zulässige Rechnung erstellt und habe das mit den KRAGES-Häusern verglichen. Dabei habe man aber vergessen, bei den KRAGES-Häusern die Verwaltung und die Personalkosten einzurechnen. Ein Blick in die Rechnungshofberichte würde zeigen, dass das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder um etwa 20 Prozent kostengünstiger und effizienter sei, als die KRAGES-Spitäler. Bei einem Gesprächstermin in dieser Woche wollen das Land und die Barmherzigen Brüder eine außergerichtliche Lösung suchen, heißt es.

SPÖ wies Kritik zurück

Der Masterplan Gesundheit sei fertig, hieß es seitens der SPÖ. Man warte mit der Präsentation aber nun bis zur vollständigen Genesung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Dieser erholt sich derzeit, wie berichtet, von einer Stimmband-OP. Es sei bezeichnend für die ÖVP, dass man gerade jetzt auf den Masterplan Gesundheit hinweise, wohl wissend, dass der Landeshauptmann dies bisher aufgrund seiner gesundheitlichen Abwesenheit nicht machen konnte, teilte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst in einer Aussendung mit. Die ÖVP sei im ständigen Wahlkampfmodus und übe sich in Fundamentalopposition. Der Masterplan Gesundheit werde nach der Genesung von Hans Peter Doskozil dann auch präsentiert werden, so Fürst – mehr dazu in Doskozil „am Weg der Besserung“.