Chronik

Dieb dank Überwachungskamera erwischt

In Oberloisdorf (Bezirk Oberpullendorf) ist am frühen Sonntagmorgen ein Einbrecher auf frischer Tat ertappt worden. Er hatte versucht, zum zweiten Mal binnen vier Tagen in einen landwirtschaftlichen Betrieb einzudringen, und wurde dabei geschnappt.