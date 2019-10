Hintergrund ist ein Bericht der Tageszeitung „Österreich“ über einen Beratervertrag. Dem Bericht zufolge habe der frühere SPÖ-Bundesgeschäftsführer und Leykam-Vorstand Max Lercher einen mit 20.000 Euro dotierten Vertrag mit der Bundespartei abgeschlossen. Lercher bezeichnete die Angaben der Zeitung als „Lüge“ und warf der SPÖ daraufhin einen „Angriff aus eigenen Reihen“ vor – mehr dazu in Lercher wirft SPÖ „Angriff aus eigenen Reihen“ vor und SPÖ-Bundespartei weist Vorwürfe zurück.

„Max Lercher hat mir in einem Telefonat glaubhaft vermittelt, dass das eine gezielte Intrige gegen ihn ist. Er hat uns erzählt, nämlich dass sein Gehalt als Geschäftsführer 6.000 Euro beträgt und keinen Cent mehr. Das hat uns dazu veranlasst, eine solidarische Stellungsnahme abzugeben, weil wir uns den Max Lercher sicherlich nicht ausschließen lassen. Er ist wirklich ein Sozialdemokrat, wie man ihn sich wünscht“, so SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst.

ORF

„Man müsse Verantwortliche zur Konsequenz ziehen“

Fürst möchte nicht darüber spekulieren, wer für diesen „Angriff“ auf Lercher verantwortlich ist: „Das sind momentan Spekulationen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Dass es von innerhalb oder von außerhalb der Partei kommt. Wichtig ist, dass die Verantwortlichen – egal wo sie sitzen – gefunden werden und auch Konsequenzen gezogen werden. Sollte es so sein – was ich mir wirklich nicht wünsche – dass das aus dem Bundesparteivorstand herausgespielt wurde, dann müsste ich meinen, dass wir hier Tacheles reden müssen und die Verantwortlichen zur Konsequenz ziehen“, so Fürst.