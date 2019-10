Wirtschaft

„Weiberwirtschaft“ für Frauen

Am Montag startet das sozialökonomische Projekt „Weiberwirtschaft“ in Stoob. Die „Weiberwirtschaft“ ist Kaffeehaus, Cateringfirma und Zuckerbäckerei in einem. In den kommenden drei Jahren gibt es rund 80 Jobs vor allem für Frauen, die sich schwer damit tun, einen Arbeitsplatz zu finden.