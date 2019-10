Seit mehr als 25 Jahren bemüht sich der Verein Wieseninitiative burgenlandweit darum alte Streuobstbestände zu erhalten. Seit 2014 veranstaltet der Verein jährlich im Herbst das „Apfelkulinarium“. Heuer gastiert man erstmals im Nordburgenland. „Die Gegend rund um Forchtenstein ist ein zauberhaftes Streuobstgebiet mit sehr vielen spannenden Sorten. Wir haben auch sehr viele Mitglieder im Norden udn wollen auch schauen, dass wir die Nordburgenländer für die verschiedenen Sorten begeistern“, sagt die Geschäftsführerin der Wieseninitiative Brigitte Gerger.

Verkostungen und Rahmenprogramm

Das Burgenland ist reich an alten Obstsorten. Rund 100 Sorten wird es in Forchtenstein zu sehen geben, kündigt Gerger an. Das Rahmenprogramm umfasst zahlreiche Fachvorträge und Sortenbestimmungen bis hin zu einem mehrgängigen Apfelmenü. Mit dem Apfelkulinarium will man auf die enorme ökologische Bedeutung alter Streuobstwiesen aufmerksam machen. Denn die Bestände sind stark gefährdet.