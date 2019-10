Besitzer von Nachtlokalen befürchten erhöhte Lärmbelästigung durch die im Freien rauchenden Gäste und weitere Beschränkungen – so auch Helmut Turi, Spartenobmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Burgenland. „Wir wollten da eben versuchen, für diese Ausgehlokale eine Ausnahmen zu erwirken, weil der Konsument weiß genau, wenn er in so ein Lokal geht, was ihn dort erwartet. Und es gibt genug Nichtraucherlokale und das wäre sowieso nur für Lokale ohne Speisen gewesen“, sagt Turi. In Zukunft müsse es für Raucher in Nachtlokalen einen eigenen Raucherraum geben, dort dürfe es aber kein Getränkeservice geben, so Turi.

Positive Stimmen

Das Köllerhaus in Kleinhöflein war lange Zeit ein Raucherlokal. Als es Ronald Köller von seinen Eltern übernahm, wurde daraus ein Nichtraucherlokal. Köller ist der Meinung, dass ein rauchender Gast andere gefährde und ist deswegen für das Rauchverbot. Im Freien könne man rauchen, so viel man wolle. „Meiner Meinung nach hat da ein ziemlicher Stimmungswechsel stattgefunden in der Bevölkerung“, sagt Köller.

Das Weinschwein in Eisenstadt war schon immer ein Nichtraucherlokal. Besitzer Walter Hajek sieht das sehr positiv. "Ich finde das immer sehr angenehm, dass man nicht gestört wird beim Essen und beim Trinken. Ich persönlich finde das sehr positiv und viele meiner Kunden sagen das Gleiche. Ich habe noch nie irgendwo miterlebt, dass das als negativ empfunden wird und deswegen finde ich es gut, dass da auch in Österreich jetzt nachgezogen wird. Ich finde, das hätte man schon viel früher machen können. Auch in Festzelten darf in Zukunft nicht mehr geraucht werden, in Gastgärten hingegen schon.