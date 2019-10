Wirtschaft

Mars: Land hofft auf Standorterhalt

Nachdem Mars Austria bekanntgegeben hat, das Werk in Breitenbrunn schließen zu wollen, will man sich in der Landesregierung weiter für den Standorterhalt einsetzen, teilte Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ) am Donnerstag mit. Sollte die Entscheidung bereits gefallen sein, wolle man sich um Jobs in der Region für die Betroffenen bemühen.