Sicherheit ist ein wichtiges Thema bei der Feuerwehr. Das soll auch den Feuerwehrkids vermittelt werden. Jugendreferent Martin Strobl trainiert einmal im Monat mit den Sechs- bis Zehnjährigen. Ihm ist vor allem wichtig, dass die Kinder Spaß am Training haben. Themen wie Brandschutzerziehung bringt er ihnen spielerisch zum Beispiel durch Experimente näher.

„Zwei Drittel von der Stunde sind mit Spaß und Spiel verbunden und das andere Drittel entweder mit Feuerwehrerziehung, Brandschutzerziehung oder Sicherheitserziehung. Die Kinder wissen auch teilweise schon ziemlich viel, vor allem was auch den Umgang mit Feuer betrifft, wann man was mit Feuer machen darf. Es wird ihnen Gott sei Dank auch schon viel von den Eltern mitgegeben", so Strobl.

Sinnvolle Freizeitbeschäftigung

35 Anmeldungen gibt es in Mattersburg bereits. Das Projekt ist im September gestartet, die Kids haben bereits zwei Trainingseinheiten absolviert. Bezirksjugendreferent Thomas Dienbauer möchte den Kindern vor allem eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten:

„Bei den Feuerwehrkids steht jetzt einmal Spiel und Spaß im Vordergrund und, dass sie das Feuerwehrwesen einmal kennenlernen. Dann steht natürlich auch die Brandschutzerziehung im Vordergrund, wie sie sich verhalten müssen. Wir wollen den Kindern einfach schon mit sechs Jahren eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung geben.“

Engagement in der Bevölkerung wecken

Daneben hat das Projekt aber auch noch einen anderen Sinn, erzählte Dienbauer:„Man merkt halt, dass das Engagement von der Bevölkerung teilweise schon ein bisschen zurückgeht und deswegen wollen wir auch schon früher anfangen, dass wir die Kinder schon früher an die Feuerwehr binden und so dann auch den Nachwuchs für die Feuerwehr sicherstellen.“ Die Initiative für das Projekt kommt vom Land Burgenland. Bis jetzt haben sich bereits zehn Feuerwehren dafür gemeldet.