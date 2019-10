Der 28-jährige Mann wollte in Gols die Neusiedler Straße B51 überqueren. Dabei wurde er vom Fahrzeug einer 28-jährigen Lenkerin erfasst, gegen einen parkenden Pkw und anschließend auf den Gehsteig geschleudert. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Die Lenkerin des Pkw wurde ebenfalls verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Ein Alkotest bei ihr verlief negativ. Die Feuerwehr Gols war mit zwei Fahrzeugen und insgesamt elf Mann mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.

LPD Burgenland

Kitesurfer gegen Holzsteg geschleudert

Ein 28-jähriger Kitesurfer aus dem Bezirk Neusiedl am See wurde beim Anlanden im Hafen des Yachtclubs Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) auf dem Neusiedler See von einer Windböe erfasst, zunächst gegen einen Holzsteg und dann zurück ins Wasser geschleudert. Sportkollegen kamen dem Schwerverletzten zur Hilfe und verständigten die Rettung. Der Mann wurde ins Krankenhaus nach Eisenstadt gebracht.

Fahrerflucht: Radfahrerin auf Radweg angefahren

Zwischen Illmitz und Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) wurde eine 64-jährige Radfahrerin auf dem Radweg von einem Auto mit dem rechten Rückspiegel gestreift, sie stürzte mit ihrem E-Bike und wurde verletzt. Zwei Angehörige, die mit der Frau unterwegs waren, verständigten die Rettung. Der Autolenker beging Fahrerflucht, die Polizei fahndet nun nach einem schwarzen Pkw.

Zusammenstoß bei Abbiegemanöver

Ebenfalls im Bezirk Neusiedl am See kam es im Zuge eines Abbiegemanövers zu einem Autounfall zwischen Gattendorf und Neudorf bei Parndorf. Die beiden Unfall-Beteiligten – eine 77-jährige Frau und ein 49-jähriger Mann – wurden verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.