Im dichten Nebel sehen Autofahrer manchmal nur mehr wenige Meter weit. Nach dem Motto „sehen und gesehen werden“ ist es in diesem Fall wichtig, dass die Lichtanlage des Autos einwandfrei funktioniert. Außerdem sollte man die richtige Lichtwahl treffen, sagte Rudolf Leeb vom ÖAMTC: „Nicht unbedingt Fernlicht bei Nebel, da könnte es zu Selbstblendung kommen. Aber auch wenn der Nebel wieder weg ist, dann die Nebelscheinwerfer und die Nebelschlussleuchte wieder ausschalten.“

Sicherheitsabstand von drei Sekunden

Grundsätzlich gilt: Nebelschlussleuchten sollten bei einer Sicht unter 50 Metern unbedingt eingeschaltet werden. Außerdem muss ein ausreichender Sicherheitsabstand von drei Sekunden eingehalten werden. Besser ist es, etwas langsamer als zu schnell zu fahren, auf Überholen verzichten beim Linksabbiegen vorsichtig zu sein, da andere Fahrzeuge oft nicht zu erkennen sind.

Im Vorjahr gab es 381 Nebelunfälle in Österreich gegeben, zehn davon waren tödlich. Um Unfälle zu vermeiden, braucht es ein gutes Miteinander zwischen Autofahrern und den anderen Verkehrsteilnehmern. Fußgänger und Radfahrer sollten gut sichtbar gekleidet sein. Eltern sollten ihre Kinder gut sichtbar kleiden und auch für Erwachsene gelte, Sichtbarkeit bedeute Sicherheit, sagte Florian Schneider vom Kuratorium für Verkehrssicherheit. Optimal seien helle Kleidung und Reflektoren.

Alle müssen achtsam sein

Kinder sollten am ganzen Körper Reflektoren tragen, Erwachsene eher in der unteren Körperhälfte, weil das Licht des Autos diesen Bereich anstrahlt – so ist man für einen Autofahrer deutlicher sichtbar. Es kommt aber nicht nur auf die Kleidung an, sondern auf das richtige Verhalten: Fußgänger sollten Zebrastreifen benützen und Straßen nicht an unübersichtlichen Stellen queren. Bei Nebel sind also alle aufgefordert acht zu geben.