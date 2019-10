In Österrreich trauen sich nur zwei von zehn Menschen zu, jemanden wiederzubeleben. Dieser Wert sei „alarmierend“, denn ohne Wiederbelebungsversuche durch Ersthelfer, nimmt die Überlebenswahrscheinlichkeit bei einem leblosen Menschen jede Minute ab, sagt der Initiator des „Tags der Wiederbelebung“, Oberarzt Michael Hill. Nach drei bis fünf Minuten beginne das Gehirn „unwiederbringlich abzusterben“, so Hill.

Beispielvideo Wiederbelebung In diesem Video wird gezeigt, wie Wiederbelebungsmaßnahmen richtig durchgeführt werden. (Quelle: Alexandra Grein)

„Überlebenschance verdreifacht“

Jeder zehnte Österreicher muss damit rechnen, im Laufe seines Lebens einen plötzlichen Herzstillstand zu erleiden, überleben können das nur zehn Prozent. Wenn Menschen einfach beginnen, den Patienten wiederzubeleben, während sie auf die Einsatzkräfte warten, kann die Überlebenswahrscheinlichkeit verdreifacht werden, sagt Daniel Unger vom Arbeiter Samariterbund. „Es passiert leider nach wie vor zu selten, was uns die Arbeit als Rettungsteam auch erschwert, weil, wenn in den ersten paar Minuten durch Ersthelfer eingeschritten wird, die Chancen sehr viel höher sind“, so Unger.

Fragen zum Thema Michael Hill beantwortet häufige Fragen zum Thema Wiederbelebung. (Quelle: Alexandra Grein)

„Größter Fehler ist nichts zu tun“

Das Rote Kreuz Burgenland bildet jährlich 6.000 Menschen bei Erste Hilfe Kursen aus, so Thomas Wallner vom Roten Kreuz. „Nichts zu machen sei ein größerer Fehler als irgendetwas zu tun“, so Wallner. Im Burgenland können am Mittwoch Interessierte lernen, bzw. ihr Wissen auffrischen, wie man einen Notfall erkennt und wie einfach es ist, Wiederbelebungsmaßnahmen zu setzten, denn, dass soll gezeigt werden, jeder kann Leben retten. An jedem Standort gibt es für die ersten 100 Besucher ein Beatmungstuch als Schlüsselanhänger geschenkt.

Wissensauffrischung: Standorte

Kittsee: Krankenhaus K1 Shopping Center

Neusiedl: Parkplatz Merkur Markt

Eisenstadt: EZE Stop Shop Haidäckerpark – Parkplatz beim Interspar Krankenhaus Barmherzige Brüder

Oberpullendorf: Hauptplatz

Oberwart: EO Einkaufszentrum

Güssing: City Center

Jennersdorf: Hauptplatz

An allen Standorten gibt es die Schulungen am 15.10.2019, jeweils von 9.00 bis 18.00 Uhr.