Diese Summe hat Mars bisher an Kommunalsteuer gezahlt. Bürgermeister Hareter bedauert im Interview mit ORF-Burgenland-Redakteur Stefan Schinkovits das Aus für den Traditionsbetrieb in seiner Gemeinde – mehr dazu in Mars: Werk in Breitenbrunn soll geschlossen werden.

ORF

„Emotionaler Paukenschlag“

„Emotional ist das ein riesiger Paukenschlag für mich gewesen, weil es sehr viele Familien in Breitenbrunn betrifft. Das Werk ist schon seit 45 Jahren in Breitenbrunn. Jeder kennt jemanden, der in dem Werk gearbeitet hat, oder hat vielleicht sogar ein Familienmitglied, das dort tätig war“, so Hareter.

ORF

„Rieseneinbuße“

Finanziell sei die Schließung des Werks eine „Rieseneinbuße“. Die Kommunalsteuer, die Mars zahlt, bewege sich im sechsstelligen Bereich, so Hareter. „Es werden in etwa 200.000 Euro pro Jahr sein“, sagte der Bürgermeister.