Der Schlüssel zum Erfolg der Oppositionsparteien war, dass sie sich erstmals zusammenschlossen und gemeinsam einen Kandidaten oder eine Kandidatin unterstützten. Das führte teilweise auch zu außergewöhnlichen Allianzen, bei denen die rechte Jobbik-Partei gemeinsam mit der linken Sozialistischen Partei zusammen antrat. Teilweise wurden Kandidaten von acht Parteien unterstützt. Die Folge dieser Zusammenarbeit war, dass die Opposition in zehn großen Städten den Bürgermeistersessel erobern konnte. Bei den letzten Wahlen hatte die Opposition drei Städte.

Die Hauptstadt Budapest wurde von der Opposition erobert. Der neue Bürgermeister heißt Gergely Karácsony, ein charismatischer Politiker, der eine grüne Politik vertritt und seit einigen Jahren – mit Unterstützung der Sozialistischen Partei – als Bezirkspolitiker in Budapest sehr erfolgreich war.

Györ: Bürgermeister bleibt trotz Sexskandal

Wenige Tage vor der Wahl wurde die ungarische Politik von einem Sexskandal in Györ erschüttert – mehr dazu in Sexskandal vor Kommunalwahlen in Ungarn. Auswirkungen auf das Wahlergebnis in Györ hatte der Skandal allerdings nicht: Der Fidesz-Bürgermister wurde – wenn auch nur sehr knapp – wiedergewählt. Wie seine Partei mit ihm jetzt weiter umgehen wird, ist bislang noch unklar.

In Sopron – nur wenige Kilometer von der burgenländisch-ungarischen Grenze entfernt – stellt ebenfalls wieder die Fidesz den Bürgemeister. Szombathely hingegen ist eine jener Städte, wo der Zusammenschluss der Opposition einen Kandidaten gegen die Fidesz durchbrachte. Hier gibt es einen Wechsel – der neue Bürgermeister heißt Andras Nemeny und ist langjähriges Mitglied der Sozialistischen Partei.

Fidesz dominiert weiterhin das Land

Die Kräftverhältnisse in Ungarn veränderten sich nicht massiv, die Fidesz hat nachwievor eine sehr starke Mehrheit hinter sich. So gibt es in allen Komitaten eine Mehrheit für die Fidesz. Aber die Opposition fand eine Möglichkeit miteinander gegen die Fidesz zu bestehen und das kann dann natürlich auch für die Parlamentswahlen 2022 Auswirkungen haben.