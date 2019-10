In Deutsch Tschantschendorf war eine 82-Jährige am Samstagnachmittag mit ihrem Wagen von der B57 abgekommen und letztlich mit dem Brückenkopf eines Wasserdurchlasses kollidiert. Das Auto überschlug sich und landete der Polizei zufolge im etwa drei Meter tiefen Graben auf den Rädern. Die Lenkerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei der Kollision zwischen dem Auto und dem Motorrad in Jennersdorf am Sonntag zu Mittag wurde ein Mann verletzt, teilte die Landessicherheitszentrale mit. Er wurde in die Unfallambulanz nach Feldbach gebracht.

Drei Leichtverletzte in Hornstein

Drei Menschen wurden dann am Sonntagnachmittag bei einem Unfall zwischen Hornstein und Leithaprodersdorf im Bezirk Eisenstadt leicht verletzt. Ersten Angaben zufolge waren zwei Autos in den Unfall auf der Landesstraße verwickelt. Die drei Verletzten wurden in Krankenhaus nach Eisenstadt gebracht, so die Landessicherheitszentrale.