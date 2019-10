In Österreich erkrankt eine von acht Frauen im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Diese Krebsart ist die häufigste bei Frauen. Doch die Krankheit könne mittlerweile besser bekämpft werden, sagte die Ärztin und Leiterin des Brustgesundheitszentrums, Doris Glocknitzer-Mad. Das Allerwichtigste sei, dass man den Krebs sehr, sehr früh erkenne. „Mit einer frühen Erkennung steigen die Chancen auf Heilung enorm“, so Glocknitzer-Mad.

ORF

Brustkrebskrankenschwestern begleiten Patientinnen

Auch wirksamere Therapien und gezielte Behandlungsmöglichkeiten haben zu einer besseren Heilungschance beigetragen. Um als Brustkrebszentrum ausgezeichnet zu werden, ist vor allem die Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen wichtig. Entscheidend sind auch ausgebildete Brustkrebskrankenschwestern. Petra Kerschbaum ist eine von drei „Breast Care Nurses“ im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder: „Wir sind bei der Erstdiagnose dabei und dann stehen wir den Patienten zur Verfügung.“

Selbstuntersuchung einmal pro Monat

Franziska Rammesmayer, die vor rund einem Jahr mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert wurde, weiß wie groß der Schock in diesem Moment ist. Derzeit befindet sie sich noch in Behandlung. Ihre Mutter und Großmutter hatten ebenfalls Krebs, deshalb war es für Frau Rammesmayer immer wichtig, zur Mammographie zu gehen. Den vorgeschriebenen Abstand von zwei Jahren findet sie jedoch zu lang. Sie tritt für Jahresabstände ein. Wichtig ist auch die Selbstuntersuchung. Dabei sollten sich Frauen einmal im Monat selbst die Brust abtasten und auf auffällige Knoten untersuchen.