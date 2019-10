Vor einer Fleischerei in Zemendorf (Bezirk Mattersburg) steht zum Beispiel seit einigen Jahren ein Würstelautomat: Die gekühlten Fächer des Automaten werden nicht nur mit Würsteln, sondern auch mit Schnitzelfleisch, Grillspezialitäten und Getränken gefüllt. Das Geschäft mit dem Automaten gehe gut, auch an ungewöhnlichen Tagen, sagte Fleischermeister Georg Fröch. Er sei früher skeptisch gewesen, doch es werde von der Bevölkerung sehr gut angenommen.

ORF

Leeb: Selbstbedienung funktioniert gut

In Baumgarten (Bezirk Mattersburg) verkauft Biobauer Karl Leeb Bioeier ab Hof. Er setzt dabei auf die Ehrlichkeit seiner Kunden. Diese können sich die Eier aus einer Truhe nehmen und Geld in ein Kästchen werfen. Die Selbstbedienung funktioniere sehr gut, so Leeb: „Die Eier, die herausgenommen werden, sind alle bezahlt.“

ORF

Regionale Milchprodukte rund um die Uhr

Auch der Milchbauer Franz Grötschl aus Lackendorf (Bezirk Oberpullendorf) vertraut seinen Kunden. Er bietet in seiner „Müchhitten“ rund um die Uhr frische Rohmilch, Käse und Joghurt an, seine Kunden werfen das Geld in eine Kassa. Besonders groß ist die Nachfrage in der Früh und abends. Auch an Feiertagen und am Sonntagnachmittag sei die Nachfrage groß, so Grötschl.