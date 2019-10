Beim Gottesdienst in Oberwart hat Landessuperintendent Thomas Hennefeld den neuen Pfarrer in sein Amt eingeführt. Zahlreiche Gäste aus dem kirchlichen und öffentlichen Leben haben teilgenommen. Richard Kadas stammt aus Nordostungarn, hat aber schon als Student sein Praktikum im zweisprachigen Seelsorgedienst in Deutschland verbracht. Er setzt sein Theologiedoktorat in Heidelberg fort.

Die zweisprachige reformierte Kirchengemeinde in Oberwart wurde im 16. Jahrhundert gegründet und ist mit rund 450 Mitgliedern die einzige reformierte Gemeinde in Österreich, die seit der Refomationszeit ohne Unterbrechung besteht.