Tourismus

Festival für Ganslliebhaber

Es ist schon zur Tradition geworden, dass im Herbst die Gans für einen Tourismusschub im ganzen Land sorgt. Wesentlich trägt dazu auch das seit mehreren Jahren stattfindende Genussfestival „Gans Burgenland“ bei. In allen Landesteilen werden die verschiedensten Ganslspezialitäten aufgetischt, so auch in Rust.