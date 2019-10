Kultur

Klangerlebnis bei Liszt Festival Raiding

Ein wahres Klangerlebnis gab es am Freitag bei der Eröffnung des dritten Blocks des diesjährigen Liszt Festivals in Raiding zu hören. Im Mittelpunkt des Abends stand Arvo Pärts bahnbrechendes Werk „Tabula Rasa“. Eduard Kutrowatz trat bei diesem Konzert als Solist auf einem präparierten Klavier mit ungewohntem Klang in Erscheinung.