Bei den letzten Kommunalwahlen 2014 sicherte sich die rechtsnationale Regierungspartei Fidesz das Amt des Bürgermeisters von Budapest – und gewann in 20 der 23 größeren Städte des Landes. Die Oppositonsparteien waren damals nahezu chancenlos.

Bei der Wahl am Sonntag will die Oppositon aber einen erneuten Erdrutschsieg der Orban-Partei verhindern. Rund 650 Kandidaten treten mit Unterstützung linksliberaler Oppositionsparteien an. Selbst die rechtsextreme Jobbik-Partei steht in Städten wie Szombathely und Sopron, hinter den gemeinsamen Oppositionskandidaten.

Umkämpfte Wähler

In 120 der 167 Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern wird – laut ungarischen Medienberichten – mit einem harten Kampf zwischen Fidesz und den gemeinsamen Oppositionskandidaten gerechnet. In der drittgrößten ungarischen Stadt Szeged hat der langjährige sozialistische Bürgermeister Laszlo Botka erneut Chancen auf eine Wiederwahl. In Szombathely verlor die von Fidesz dominierten Stadtregierung schon im Frühjahr ihre Mehrheit im Stadtrat. Dort wird ebenso ein knappes Rennen erwartet wie in der Hauptstadt Budapest.

In Sopron und Györ hingegen gelten die Fidesz Kandidaten als sichere Gewinner. Und das trotz eines handfesten Sex-Skandals rund um den amtierenden Bürgermeister von Györ, Zsolt Borkai. Es tauchten brisante Fotos und Videos auf, die ihn in eindeutigen Posen mit jungen Frauen auf einer Luxusyacht vor Kroatien zeigen. Den Yachtausflug soll Borkai mit Staatsgeld finanziert haben, er bestritt das allerdings und sprach von Manipulation. Die Wahllokale in Ungarn haben am Sonntag zwischen 6.00 und 19.00 Uhr geöffnet.