3.257 Personen bezogen im Jahr 2018 im Burgenland Mindestsicherung. 2017 waren es noch 3.775, prozentuell ist dieser Rückgang von fast 14 Prozent der größte im Bundesländervergleich. Das einzige Bundesland, das neben dem Burgenland einen Rückgang im zweistelligen Bereich verzeichnet, ist Niederösterreich mit minus elf Prozent.

Gänzlich gegen den Österreichtrend ist hingegen die Entwicklung in Kärnten, hier gab es eine Zunahme der Mindestsicherungsbezieher von rund drei Prozent. Die höchsten Bezugszahlen gab es in der Bundeshauptstadt Wien – 63 Prozent aller Mindestsicherungsbezieher wohnten im Vorjahr in Wien – insgesamt bezogen 7,5 Prozent der Wiener Bevölkerung Mindestsicherung. Am niedrigsten war die Bezugsquote mit 0,8 Prozent im Burgenland und in Kärnten.

Starke Benachteiligung von Kindern

Österreichweit waren nur acht Prozent der rund 290.000 Mindestsicherungsbezieher erwerbstätig. Die größte Personengruppe in der Mindestsicherung waren mit einem Anteil von 36 Prozent Kinder. „70.000 Kinder leben in Familien mit Mindestsicherung“, zeigte sich die Armutskonferenz am Freitag schockiert von den aktuellen Zahlen der Statistik Austria. Die starke Benachteiligung der Kinder werde deutlich sichtbar – mit allen negativen Auswirkungen auf Zukunftschancen, Bildung und Gesundheit. „Unser Ziel muss sein, Existenz und Chancen zu sichern, nicht Leute weiter in den Abgrund zu treiben“, stellte das Netzwerk aus Sozialeinrichtungen, Selbsthilfegruppen und Hilfsorganisationen Österreichs angesichts der zuletzt beschlossenen Kürzungen fest. Weniger als die Hälfte der Bezieher im Vorjahr hatte die österreichische Staatsbürgerschaft, 40 Prozent kamen aus Drittstaaten.