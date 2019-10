Seit 21 Jahren nimmt Relax-Guide-Herausgeber Christian Werner Österreichs Wellnesshotels und Spa-Bereiche unter die Lupe und vergibt zwischen einer und vier „Lilien“. Bewertet werden etwa Lage, Service, Ausstattung und das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Meisten Lilien an burgenländische Betriebe

Im heurigen Österreich-Ranking belegt das Reiters Supreme in Bad Tatzmannsdorf (Bez. Oberwart) den zweiten Platz. Unter Österreichs Familienhotels schneidet das Reiters Finest Family in Bad Tatzmannsdorf am besten ab. Dazu kommt, dass heuer die meisten Lilien an burgenländische Häuser gehen. „Die Qualität wurde massiv gesteigert. Das Zweite ist: das Hinterland, also die großen Ballungsräume Wien und Graz, sorgt ganzjährig für eine gute Auslastung. Das kann natürlich im Preis weitergegeben werden. Dann ist es so, dass sehr viele Betriebe, zumindest im Österreich-Vergleich, Thermal-Wasser anbieten“, erklärt Relax-Guide Herausgeber Werner.

Minuspunkt: Fachkräftemangel

Im Burgenland gibt es insgesamt 29 Wellnesshotels, 41 Prozent davon wurden mit Lilien ausgezeichnet. Wie der Relax-Guide zeigt, liegt das Burgenland auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis – mit durchschnittlich 117 Euro pro Nacht und pro Person – im Spitzenfeld. Günstiger ist es nur in Niederösterreich.

Als großes Problem bezeichnet Werner allerdings den Fachkräftemangel in der gesamten Wellness-Branche. „Das ist vielleicht das allergrößte Problem. Man möchte das als Gast nicht haben, dass man von jemandem bedient wird, der kaum Deutsch spricht, oder dass er von den wichtigsten Dingen keine Ahnung hat – wie man serviert, wie die Getränke auszusehen haben“, so Werner.