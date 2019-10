Seit 1. Oktober können sich pflegende Angehörige bei der Pflege Service Burgenland, einer Tochtergesellschaft des Landes, anstellen lassen – mehr dazu in Start für Anstellung pflegender Angehöriger. Bisher habe es rund 270 Anfragen bei der Gesellschaft gegeben. Das teilte Soziallandesrat Christian Illedits von der SPÖ am Freitag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Volkshilfe Burgenland am Freitag mit.

Zehn Personen nehmen mit 1. November Dienst auf

50 Personen seien derzeit tatsächlich schon so weit, dass sie sich sicher sind, dass sie das machen werden, so Illedits. Man könne jetzt schon vermelden, dass man mit 1. November schon zehn Personen in ein Dienstverhältnis überführen können. Das bedeute, dass diese zehn Personen dann schon bei der Pflege Service Burgenland angestellt sind, mit allen Rechten und Pflichten dieses Angestelltenverhältnisses, sagte Illedits.

Die überwältigende Mehrheit der Anfragen komme von Frauen. Hauptzielgruppe seien diejenigen, die jetzt schon zu Hause betreuen, so Illedits. Man wolle niemanden aus einem anderen Dienstverhältnis abwerben. Das sei die persönliche Entscheidung eines jeden einzelnen. Das neue Modell bringe für diese Gruppe auch eine soziale Absicherung, so Illedits. Für 40 Stunden werde der angekündigte Mindestlohn von 1.700 Euro netto gezahlt.

Die angestellten Angehörigen pflegen ihre Angehörigen nicht, sie betreuen sie, das betonte einmal mehr Volkshilfe Präsidentin Verena Dunst. Sie erhalten dabei Unterstützung von professionellen Pflegekräften, etwa von der Volkshilfe mit ihren rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Volkshilfe ständig auf der Suche nach Personal

Das die Volkshilfe durch das neue Pflegemodell Jobs verlieren könnte, könne man definitiv ausschließen, sagte Dunst. Das werde nicht passieren, es sei eher das Gegenteil der Fall. Man brauche derzeit mehr und mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sei vor allem auf der Suche nach diplomiertem Pflegepersonal, Pflegeassistenten und Heimhelfern, und zwar das ganze Jahr über, weil durch die Alterspyramide ständig immer mehr Menschen in Pflegesituationen kommen würden, so Dunst. Derzeit werden bei der Volkshilfe Burgenland zwölf Fachkräfte gesucht, so Dunst.