Ziel der Studie ist es die konkrete Zahl der Menschen mit Behinderungen im Burgenland zu ermitteln – diese sei nämlich nicht vorhanden. Auch österreichweit gebe es keine konkreten Zahlen. Es soll genau ermittelt werden wie viele Menschen mit Behinderung im Nord-, Mittel- und Südburgenland leben und welche Bedürfnisse sie haben. Das Vorhaben wurde am Donnerstag im Landtagssitzungssaal präsentiert. Dafür sollen die Trägerorganisationen mit eingebunden werden, sagte Christian Schober von der Wirtschaftsuniversität Wien.

Ergebnisse sollen Grundlage für Gesetz bilden

Parallel dazu, werde es diesen partizipativen Prozess geben, wo es darum gehe, dass die Träger und Menschen mit Behinderungen selbst ihre Wünsche artikulieren wie Leistungen ausschauen sollen, so Schober. Außerdem soll ermittelt werden wie viele Menschen mit Behinderung es in fünf bis zehn Jahren geben werde. Die Ergebnisse dieser Studie sollen dann die Grundlage für ein Behindertengesetz bilden, sagte Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ). „Das Ziel, das ich habe, ist die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen, die zu betreuen sind, die zu pflegen sind – in Einrichtungen oder zu Hause – in höchstem Maße zu berücksichtigen“, so Illetis.

Für Rudolf Halbauer vom Kriegsopfer- und Behindertenverband, kurz KOBV, wäre der Ausbau der persönlichen Assistenz eine wichtige Maßnahme. Dabei werden behinderten Menschen Assistenten zur Seite gestellt, die sie im täglichen Leben unterstützen. Im Burgenland werden derzeit 40 Monatsstunden der persönlichen Assistenz bezahlt.

„Für Tätigkeiten, die die betroffene Person nicht machen kann. Seien es jetzt Sinnesbehinderungen, für blinde Menschen zum Beispiel, oder wenn ein Rollstuhlfahrer Probleme hat in ein Lokal zu kommen, oder bei anderen Veranstaltungen dabei sein kann, wo er Hilfe benötigt“, so Halbauer. Die vom Land bezahlte Studie kostet rund 180.000 Euro. Darin sollen auch Lösungen und budgetäre Vorschläge enthalten sein. Mitte des nächsten Jahres sollen die Ergebnisse vorliegen.