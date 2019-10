Obwohl er erst 16 Jahre alt ist, kann der Eisenstädter Dominik Horvath bereits mit den besten Schachspielern Österreichs mithalten. Seine ersten Züge machte er im Alter von acht Jahren. Schon da zeigt sich, dass er ein gewisses Talent für den Sport hat, das ab diesem Zeitpunkt sofort gefördert wird.

ORF

"Alles hat bei einem Schachkurs in der Volksschule Kleinhöflein begonnen. Das hat mich dann gleich so sehr interessiert, dass ich wenig später burgenländischer Jugendlandesmeister wurde. Ich bin dann mit meinen Eltern auf Schachturniere gefahren und ein Jahr später habe ich das B-Turnier des großen internationalen Vienna Open in Wien.

Historischer Erfolg im österreichischen Schachsport

Seither geht es für den jungen Eisenstädter steil bergauf im Schachsport. Das Zimmer des 16-Jährigen ist voll mit Pokalen, Medaillen und Auszeichnungen. Der Verdienst für die harte Arbeit der vergangenen Jahre. Seinen größten Erfolg feiert der Schüler des Gymnasiums Wolfgarten Mitte September. Im spanischen Salobrena wird Dominik Horvath U16-Weltmeister im Blitzschach, der schnellsten Schachvariante.

ORF

Ein historischer Erfolg, denn der junge Eisenstädter holt damit die erste Goldmedaille für Österreich bei Schachsport-Weltmeisterschaften. „Ich bin der erste österreichische Schachweltmeister und das war einfach der Wahnsinn. Das ist für mich wirklich etwas ganz Besonderes“, so Horvath. Neben Gold im Blitzschach gewinnt der 16-Jährige in Spanien zusätzlich auch Silber im Schnellschach.

Zwei Stunden Intensivtraining nach der Schule

Talent, intensives Training und die nötige Portion Ehrgeiz sorgen dafür, dass Horvath in seiner Altersklasse zu den besten Spielern weltweit gehört. „Die Schule endet meistens gegen halb zwei am Nachmittag und zwischen 16.00 und 18.00 Uhr versuche ich mich immer intensiv mit Schach zu beschäftigen“, sagte Horvath.

ORF

„Ohne meine Eltern wäre das nie möglich gewesen“

Es hänge natürlich davon ab, wie viel Zeit er bereit ist in diesen Bereich zu investieren, sagte Robert Zsifkovits, Präsident des ASVÖ Burgenland. Wenn ja, dann habe er sicher die Möglichkeiten einer der besten Schachspieler in der Geschichte Österreichs zu werden, so Zsifkovits. Man brauche auch ein Umfeld, insbesondere im Elternhaus, das finanzielle Unterstützung bietet und das Leben auf den Sport der Jugend abstimmt. Dem ist sich auch der 16-Jährige bewusst: „Ohne meine Eltern wäre das Alles nicht möglich gewesen“.

Ende November geht es für Dominik Horvath in Estlands Hauptstadt Tallinn weiter. Dort finden die Europameisterschaften statt. Natürlich will der österreichische U16-Weltmeister auch dort seine Gegner so schnell wie möglich schachmatt setzen.