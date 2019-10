Wie Untersuchungen immer wieder zeigen, hat der Tourismus im Burgenland eine Schwachstelle: Es gibt nicht genug Hotels und Pensionen im gehobeneren Bereich. Die Qualitätsinitiative des Landes soll hier gegensteuern, sagte Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ) bei der Präsentation der „Qualitätsinitiative 4.0“ am Mittwoch. Schließlich wolle niemand im Urlaub schlechter nächtigen als zu Hause. „Wir sind eine Region, die hervorragende Produkte zu bieten hat, die hervorragende Natur und Umgebung zu bieten hat. Da soll man natürlich bei der entsprechenden Unterkünften, bei der Qualität der Unterkünfte, nicht sparen“, so Petschnig.

Deshalb bekommen Tourismusbetriebe Förderungen für Investitionen etwa in neue Betten, Badezimmer oder Klimaanlagen. Das Land zahlt das Geld jetzt im Herbst und im Winter aus, um auch die Bauwirtschaft zu fördern, die in der kalten Jahreszeit weniger ausgelastet ist. An kleine und mittlere Betriebe richtet sich die Initiative deshalb, weil so der fürs Burgenland typische kleinteilige Tourismus bewahrt werden soll.

Drei Schwerpunkte

Die Förderung beträgt 40 Prozent der anerkannten Investitionen von bis zu 30.000 Euro bei Privatzimmervermietern und 100.000 Euro bei gewerblichen Beherbergungsbetrieben. „Es gibt in dieser Aktion drei Schwerpunkte. Der erste ist die Klimatisierung der Gästezimmer. Der zweite wesentliche Punkt ist die komplette Neugestaltung und Einrichtung der Gästezimmer und dritter Punkt – unter der Voraussetzung, dass die Zimmer neu eingerichtet werden – die komplette Neugestaltung der Sanitärbereiche“, erklärte Angelika Schwentenwein von der Wirtschaft Burgenland GmbH (WIBUG). Anträge können bei der WIBUG ab 14. Oktober eingereicht werden. Beantragte Projekte müssen bis Ende Juni kommenden Jahres umgesetzt sein.