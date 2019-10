Anrainer hatten schon vor dem Eintreffen der Stadtfeuerwehr mit einem Handfeuerlöscher erste Löschversuche unternommen. Die Feuerwehr Pinkafeld konnte die brennende Mülltonne ins Freie bringen und rasch löschen. Wegen des starken Rauches musste die Feuerwehr mit Atemschutz vorgehen.

Feuerwehr Pinkafeld

Der stark verrauchte Müllraum wurde danach mit einem Druckbelüfter rauchfrei gemacht. Zudem wurde auch ein Wärmebildkamera eingesetzt, mit der weitere Glutnester aufgespürt und danach gelöscht wurden. Die Brandursache ist noch unklar.

Brand auch in Oberwart

Auch in Oberwart musste die Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch zu einem Brand ausrücken. In einer Imbissbude war ein Feuer ausgebrochen. Unter schwerem Atemschutz konnte der Brand rasch gelöscht werden.

Feuerwehr Oberwart

Zwei Gasflaschen mussten gekühlt und zur Sicherheit ins Freie gebracht werden. Mit einer Wärmebildkamera wurden alle Glutnester gefunden und gelöscht. Verletzt wurde niemand. Auch hier ist die noch Brandursache unbekannt.