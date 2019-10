Chronik

Cannabisplantage ausgehoben

Bei einer Hausdurchsuchung in Gols (Bezirk Neusiedl am See) ist die Polizei in zwei Kellerabteilen auf professionell eingerichtete Cannabisplantagen gestoßen. 24 Cannabispflanzen wurden sichergestellt. Ein 48-Jähriger wurde angezeigt.