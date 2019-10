Die eingesendeten Liedtexte sind formal wie inhaltlich höchst unterschiedlich und sowohl in Mundart als auch in Hochdeutsch verfasst. Sie werden zur Bewertung anonymisiert und einer Fachjury vorgelegt. Der Jury gehört neben der ORF-Burgenland-Kulturredaktion etwa auch Barbara Mayer, die Leiterin des Literaturhauses Mattersburg, an. Die Jury bestimmt die Finalistinnen und Finalisten und vergibt den Jurypreis.

Auch Publikum kann wieder mitbestimmen

Zudem wird auch ein Publikumspreis vergeben. Der Sieger, beziehungsweise die Siegerin, wird ab 1. Dezember bei einem Onlinevoting auf burgenland.ORF.at ermittelt. Jury- und Publikumspreis werden am 11. Dezember bei einem „Funksalon“ im ORF Landesstudio Burgenland in Eisenstadt vergeben. Der ORF-Burgenland-Literaturwettbewerb „Textfunken“ findet heuer zum vierten Mal statt.