Ein burgenländischer Pkw verursacht im Schnitt 1,765 Kilogramm CO2.Der Unterschied zwischen Diesel- und Benzin-Pkw ist groß. Das zeigt sich am Kilometerstand, denn mit Diesel-Autos werden deutlich mehr Kilometer gefahren: Ein Diesel-Fahrzeug legt pro Jahr durchschnittlich 12.700 Kilometer zurück, ein Benzin-Pkw rund 7.300 Kilometer. Wer einen Benzin-Pkw fährt, tankt im Schnitt 526 Liter. In einen Diesel-Pkw fließen im durchschnittlich 823 Liter Sprit pro Jahr. In Summe sind das rund 119 Millionen Liter Sprit.

Gleiten statt rasen

Treibstoff sparen kann man etwa mit einer spritsparenden Fahrweise. Konkret heißt das unter anderem gleiten statt rasen, vorausschauend fahren, die Motorbremse häufiger einsetzen sowie rasch in den nächsthöheren Gang schalten, empfiehlt der VCÖ. Das größte Potenzial, den Spritverbrauch zu verringern, liegt aber beim Mobilitätsverhalten. Der VCÖ empfiehlt, öfters kurze Strecken zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen und dort, wo es möglich ist, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.