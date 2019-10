Das „bike&hike“-Streckennetz umfasst rund 250 Kilometer an markierten Rad- und Wanderwegen die nun digitalisiert wurden. Man habe über Monate an dem Projekt gefeilt und jetzt sei es fertig und könne von allen genutzt werden, so der Projektinitiator und Obmann der Golf- und Thermenregion Stegersbach, Richard Senninger.

Wegenetz für alle Gästetypen gestaltet

Man habe sich bemüht das Wegenetz für alle Gäste in der Region zu gestalten – von den Familienurlaubern bis zu Gästen der Goldenen Generation. Es gebe Wanderwege und Radwege in Kombination oder in sich geschaltet. Man habe versucht das einfachst mögliche System zu gestalten, um den Menschen eine leichte Orientierungshilfe zu geben – unterstützt durch eine digitale App, so Senninger.

ORF.at/Dominique Hammer

Gastronomiebetriebe in der Region sollen profitieren

An den einzelnen Routen findet man Restaurants ebenso wie Wirtshäuser, Sehenswürdigkeiten und Direktvermarkter. Von „bike&hike“ sollen vor allem die Betriebe in den zwölf Partnergemeinden der Region profitieren und man will neue Gäste damit anlocken, sagte Senninger. Beim Thema Bewegung sehe man viel Potential neue Gäste ins Südburgenland zu bringen, so Senninger. „Wandern, Mountainbiken, auch E-Biken ist ein großes Thema und vor allen Dingen dieses sanfte Wandern“, sagte Senninger. Es seien vor allem Kurzwanderungen gefragt und da habe man entweder vorgefertigte Routen oder der Gast kann sich seine Route selbst zusammenstellen, sagte Senninger.

Die Kosten für die App betragen rund 100.000 Euro und werden mit 60 Prozent vom EU-Leader-Programm gefördert. Für den Rest kommt der Tourismusverband auf.