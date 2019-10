Lange Zeit war der Bau des orthodoxen Klosters in der Bevölkerung sehr umstritten. Bei einer Volksabstimmung im Juni 2017 haben sich dann rund 60 Prozent für das Projekt in St. Andrä am Zicksee ausgesprochen. Der geplante Baustart – Herbst 2018 – hielt nicht. Gebaut wurde bis heute nicht. Obwohl es laut Auskunft des Gemeindeamtes theoretisch bereits morgen losgehen könnte.

Alle Genehmigungen liegen vor – einem Baustart stehe daher nichts im Weg, hieß es seitens der Gemeinde. Wann es tatsächlich mit dem Bau losgeht, diese Frage konnte auch die Metropolis von Austria – also die Vertretung der orthodoxen Kirche in Österreich – nicht beantworten. Vermutlich im Frühjahr 2020, hieß es. Sicher sei das aber nicht. Der Grund für die Verzögerungen: Die Finanzierung des Neubaus bereite Probleme.