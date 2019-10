Zu den Höhepunkten zählt etwa das Burgenländische Feuerwehrmuseum in Eisenstadt, wo man unter anderem historische Löschgeräte bestaunen kann. Aber auch das Museum für Turmuhren und Bratenwender in Aschau, oder das Weinmuseum in Moschendorf mit seinen 18 Museumsgebäuden, zählen zu den Highlights.

Neu dabei ist heuer der Kulturverein Achazium mit Sitz im Edelhof Forchtenstein. Im historischen Gebäude aus dem 13. Jahrhundert kann zur Zeit die Ausstellung der Künstlergruppe Talstation besichtigt werden. Und nach längerer Pause ist das Lehmden Museum im Schloss Deutschkreutz wieder an der Langen Nacht der Museen beteiligt.

Spezielles Kinderprogramm

In der Landeshauptstadt können insgesamt zwölf Museen besucht werden. 17 Museen und Kultureinrichtungen haben spezielle Kinderprogramme vorbereitet – darunter das Töpfermuseum in Stoob, das Freilichtmuseum Ensemble Geresdorf, das Kaffeemuseum 2beans in Kleinhöflein, oder das Landesmuseum Burgenland. Die offizielle Eröffnung der Langen Nacht der Museen findet Samstagabend um 18.00 Uhr im Burgenländischen Feuerwehrmuseum in Eisenstadt statt. Alle teilnehmenden Museen können mit nur einem Ticket besucht werden.

Josef Weidinger

Shuttlebusbetrieb zur Eröffnung ab 17.30 Uhr

Damit die Besucher und Besucherinnen, die nicht mobil sind, auch bei der Eröffnung im Burgenländischen Feuerwehrmuseum anwesend sein können, startet der Betrieb der Shuttlebus -Linie 1 bereits um 17.30 Uhr. Die Einsteigemöglichkeiten sind um 17.30 Uhr bei der Stadtbus-Haltestelle Schlossplatz, beziehungsweise um zirka 17.45 Uhr bei der Stadtbus-Haltestelle Domplatz. Von 18.00 bis 1.00 Uhr verkehrt die Schuttlebus-Linie dann in Intervallen von 15 bis 20 Minuten. An den zwei Knotenpunkten können Besucher von der Shuttlebus-Linie 1 zur Fußroute wechseln.