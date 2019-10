Die Lebenserwartung der Menschen hat sich in den vergangenen hundert Jahren fast verdoppelt. Männer werden im Schnitt 80 und Frauen 84 Jahre alt. Im zunehmenden Alter häufen sich oft chronische Erkrankungen – was zu einer seelischen Belastung werden kann.

Einsamkeit betrifft viele ältere Menschen

Auch Einsamkeit, die Bewältigung der Vergangenheit oder der Verlust der Familie können ältere Menschen belasten, sagte Peter Stippl, der Präsident des Österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie: „Es muss nicht sein, dass man, nur weil man älter ist, depressiv und zurückgezogen mit seelischem Kram lebt. Man kann die Situation, dass vielleicht manche Dinge nicht mehr so gehen wie in der Jugend nicht ändern. Aber man kann die Betrachtungsweise und die Alternativen dazu gemeinsam in einem Gespräch mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten lösen.“

Hemmschwelle: Gang zum Therapeuten

Viele Menschen würden bei derartigen Problemen psychotherapeutische Hilfe brauchen, so Stippl, aber es gibt Hemmschwellen: „Wenn körperliche Gebrechen vorhanden sind, wenn ich mit der Luft, mit dem Herz oder dem Bewegungsapparat Schwierigkeiten habe, ist es ganz selbstverständlich, dass ich zum Arzt gehe – da gibt es keine Hemmschwelle. Wenn die Seele schmerzt, gibt es anscheinend eine Barriere bei Psychotherapeuten anzuklopfen und darüber zu reden – gerade dieses Reden würde so viel helfen und entlasten.“

Oft sei ein Erstgespräch der erste Schritt in die richtige Richtung – das könne auch anonym abgehalten werden, so Stippl. Solche Erstgespräche sind beispielsweise in den Bezirksstellen der Gebietskrankenkasse möglich.