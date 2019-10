Kurz nach 22.00 Uhr, die Stadtfeuerwehr Eisenstadt war gerade mit einem Einsatz fertig, kam die Alarmierung: Zimmerbrand auf der psychiatrichen Station im Krankenhaus in Eisenstadt.

Station in kürzester Zeit evakuiert

Innerhalb von drei Minuten sei man vor Ort gewesen, sagte Einsatzleiter Dieter Horeth von der Stadtfeuerwehr Eisenstadt. Zu diesem Zeitpunkt sei die Station aber schon evakuiert gewesen, die Feuerwehr habe sich also voll auf die Brandbekämpfung konzentrieren können, so Horeth.

Brandherd dürfte ein Bett gewesen sein

Das Feuer dürfte in einem Bett entstanden sein. Das Personal habe bestens reagiert, sagte der Direktor des Krankenhauses, Robert Maurer. Die Patienten der Psychiatrischen Abteilung wurden alle in Sicherheit gebracht. Sie wurden zunächst im Speisesaal versorgt und dann im Spital auf andere Abteilungen aufgeteilt. Lediglich eine Person mit Symptomen einer leichten Rauchgasvergiftung wird weiterhin – zur Sicherheit – überwacht.

Drei Operationssäle gesperrt

In Mitleidenschaft gezogen worden, seien auch einige Operationsräume, die sich in unmittelbarer Nähe befänden, sagte Michael Hill, Oberarzt an der Abteilung für Anästhesie und laut Katastrophenplan Einsatzleiter von Seiten des Spitals. Drei Operationssäle mussten gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 75 Personen und elf Fahrzeugen im Einsatz.