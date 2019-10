Für Frauen ist es durch die doppelte Belastung von Beruf und Familie häufig schwieriger, im Berufsleben Fuß zu fassen. In Teilzeitjobs findet man mehr Frauen, in Führungspositionen hingegen weniger. Derzeit ist die Arbeitslosigkeit zwar generell gesunken, das trifft jedoch nicht auf alle Bevölkerungsgruppen zu, so Frauenlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ): „Denn wenn man sich die Frauen anschaut, dann sieht man gerade im September im Vergleich zum Vorjahr bei der Arbeitslosigkeit ein leichtes Plus von 1,7 Prozentpunkten.“

ORF

Abgestimmt auf den Arbeitsmarkt

Mit dem Projekt „Wirtschaftskompetenz für Frauen“ sollen neue Berufschancen ermöglicht werden: „Es ist wirklich auf das abgestimmt, was am Arbeitsmarkt auch gesucht wird, wo es Berufsmöglichkeiten und -chancen gibt.“

Insgesamt können 30 Frauen an dem Projekt teilnehmen. Die Ausbildung erfolgt in Eisenstadt und Güssing und soll Frauen in den Bereichen Wirtschaft, Handel und Büro vor allem auch Aufstiegsmöglichkeiten bieten, sagte Helene Sengstbratl, Landesgeschäftsführerin des AMS: „Es geht uns um Höherqualifizierung, um gesichertes Einkommen und auch die Möglichkeit, Karrierewege bestreiten zu können.“

Coaching und Unterstützung im Bewerbungsprozess

Nach dem Abschluss werden die Teilnehmerinnen auch bei der Jobsuche unterstützt, so Rene Höfer, stellvertretender Geschäftsführer des BFI Burgenland: „Das heißt, da bekommen sie ein Coaching, da werden sie auf die Arbeitsplatzsuche vorbereitet, es wird Rücksprache gehalten, wie die Bewerbungsgespräche gelaufen sind und es werden Tipps für das nächste Mal gegeben.“

Die Projektkosten von rund 185.000 Euro teilen sich der Europäische Sozialfonds und das Land Burgenland.